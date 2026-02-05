Уголовное дело ингушской девушки, сбежавшей в Москву от родственников, прекращено

Уголовное дело в отношении ингушской девушки Айны Манькиевой прекращено за отсутствием состава преступления, об этом сообщил ее адвокат. Также девушку признали потерпевшей по делу, возбужденному по ее заявлению о насилии, в том числе сексуальном, сейчас ведется следствие, передает "Осторожно Media".

Адвокаты Манькиевой обращались в полицейский главк Ингушетии с требованием прекратить уголовное преследование по статье "Кража" и взять ситуацию на контроль.

19-летняя Манькиева, по словам правозащитников, сбежала от ультраортодокасальных родственников в Москву. Тогда от имени ее матери было подано заявление о том, что девушка, якобы, похитила у родни 20 тыс. руб. Манькиева в итоге сама пришла в столичную полицию и просила защитить ее и не передавать родственникам и представителям республиканского МВД. Ранее родственники уже пытались увезти девушку насильно домой.

В итоге в Москве Манькиеву из полиции отпустили, а правозащитники помогли ей с перемещением в безопасное место.