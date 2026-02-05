05 Февраля 2026
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Третья попытка. "Новые люди" снова внесли проект закона о навязчивом преследовании

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева снова внесли в Госдуму законопроект о борьбе с навязчивым преследованием.

Идея была озвучена в июне 2024 года, внесена в Госдуму, где обсуждалась на специальном круглом столе. В декабре 2025 года Горячева и Авксентьева снова внесли законопроект, но профильный комитет (по безопасности и противодействию коррупции) "завернул" проект с требованием выполнения Конституции РФ и Регламента Госдумы, поскольку авторы не представили заключение Правительства РФ, при этом реализация законопроекта может потребовать в том числе расходы, покрываемые за счет федерального бюджета. К слову, первый вариант законопроекта Правительство также не поддержало. Интересно, что возвращение внесенного законопроекта произошло 28 января, но уже через неделю внесен по сути тот же самый проект.

Накануне.RU сравнило две визуально одинаковые пояснительные записки размером почти 9 тыс. знаков. Разница составила всего четыре знака, что выглядит странно с учетом отрицательного решения профильного комитета. Заключения Правительства по-прежнему нет.

Законопроект апеллирует к домашнему насилию против женщин, против которого авторы призывают бороться с позиции противодействия навязчивому преследованию. Вводится само понятие "навязчивого преследования" - это действия, причиняющие человеку психические страдания и опасения за собственную безопасность.

Просемейные эксперты видят в этом явный антисемейный подтекст, а навязчивое преследование - предлогом. Сами авторы законопроект никак не комментируют.

Теги: сталкинг, преследование


