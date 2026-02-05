05 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге почти на год закроют движение по улице Вилонова для обновления инженерных сетей

В Екатеринбурге строители почти на год закроют движение транспорта по улице Вилонова, сообщили в городской администрации. Движение будет перекрыто с 16 февраля до 16 октября. "Атомстройкомплекс" обновит здесь и укрепит инженерные сети в рамках планируемого возведения нового ЖК.

Как сообщили в "Атомстройкомплексе", уже начались подготовительные работы для укрепления и выноса инженерных сетей в районе улиц Раевского - Вилонова в Пионерском микрорайоне, на участке, предназначенном под строительство жилого комплекса. В ближайшие дни стройплощадка будет очищена от снега с помощью спецтехники.

Укрепление и вынос инженерных сетей предусмотрены проектной документацией, по которой получено положительное заключение экспертов. Проведение работ по укреплению и выносу сетей не окажет влияния на соседнюю застройку, при этом потребуется перекрытие автомобильного движения по улице Вилонова.

В мэрии Екатеринбурга добавили, что на месте установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Общественный транспорт продолжит курсировать по прежнему маршруту, а вот на личном транспорте придется объезжать по улицам Данилы Зверева – Ирбитской – Раевского.

Руководство ООО "Специализированный застройщик "Атомстройкомлекс-Вилонова" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по завершении работ обязуется восстановить элементы благоустройства. Узнать о всех дорожных работах и перекрытиях можно на информационной карте.

Теги: Екатеринбург, улица Вилонова, строители, закрытие движения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

