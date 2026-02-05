Россия и Украина договорились об обмене 314 заключенными

Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 заключенными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Сами переговоры он назвал "подробными и продуктивными", передает РИА Новости. Уиткофф отметил, что еще предстоит проделать значительную работу, дискуссии продолжатся в ближайшие недели.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс.