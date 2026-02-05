05 Февраля 2026
Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов: Кировский форум «На равных» вошел в федеральный план Года единства народов России

Первое в этом году заседание совета Кировской области по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений  провел губернатор Александр Соколов. Члены совета обсуждали формирование плана региональных мероприятий, посвященных Году единства народов России.

"Указом Президента России Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. И совет станет оргкомитетом по его проведению в регионе. Планируем широкую программу событий, ждем гостей из других регионов. Два мероприятия из регионального плана включены в федеральную повестку — форум «На равных» и межрегиональная практическая педагогическая конференция «Славянская культура как основа развития духовно-нравственного воспитания", —  заявил Александр Соколов, открывая заседание совета.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Губернатор подчеркнул, что на данный момент в Кировской области живут и трудятся бок о бок представители разных национальностей и религиозных конфессий.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Единство заключается в наших общих ценностях, поддержке защитников Отечества и их семей, в повседневной взаимопомощи. Через конкретные дела, взаимное уважение и сплочение мы укрепляем дружеские отношения, становимся сильнее", —  сказал Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Завершая обсуждение, которое состоялось в рамках заседания совета,  Александр Соколов дал поручение региональному министерству образования в оперативные сроки в течение февраля текущего года разработать для включения в план методические материалы по вопросам просвещения молодежи по темам межнациональных и межрелигиозных отношений с целью формирования у молодого поколения региона патриотического, гражданского мировоззрения.

В стране с 5 февраля начинаются мероприятия Года единства народов России. Так, в национальном центре «Россия» в столице дадут старт марафону «Россия — семья семей» Общества «Знание». Более 4 тысяч человек принимают участие в этом мероприятии.  Особый акцент делается на уникальности нашей страны как государства, где люди самых разных национальностей и вероисповедания живут единой семьей, чтут традиции и укрепляют единство граждан России.

Теги: александр соколов, год единства, марафон, план мероприятий, указ президента, национальности


