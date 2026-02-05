Каждый третий россиянин, работающий сверхурочно, не получает за это деньги

30% россиян, имевших опыт сверхурочной работы в течение последнего года, утверждают, что повышенных выплат за это они не получили. Еще 13% сообщили, что их доплата была меньше положенной, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также социологи составили портрет россиянина, который чаще других перерабатывает: это зумер (59%) или миллениал (55%), из Москвы или Санкт-Петербурга (54%). Несколько чаще сверхурочно остаются работать сотрудники частных компаний, хотя и в госсекторе такой опыт не редкость. Интересно, что сверхурочно работают россияне как с плохим, так и с хорошим материальным положением.

Сейчас существуют ограничения по объему сверхурочной работы: согласно Трудовому кодексу РФ, ее максимальная продолжительность для работника — не более 120 часов в год и не более четырех часов в течение двух дней подряд. В декабре 2025 года был одобрен законопроект, предполагающий увеличить этот лимит вдвое — до двухсот сорока часов в год.