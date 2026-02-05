Детская площадка в Парке Победы Нижневартовска поразила горожан храмами без крестов и картинками НАТОвской техники

Нижневартовск в очередной раз поразил своих жителей и гостей города возмутительным "креативом".

Вартовчане в социальных сетях и чатах возмущаются оформлением важной городской локации. Речь идет о новой детской площадке, расположенной в Парке Победы.

Исполнители умудрились оформить пространство с использованием изображений, которые могут стать поводом для оскорбления чувств верующих и которые сильно смахивают на стилизованные картинки НАТОвской техники!

В возмущенных постах горожан говорится, что стоимость этого проекта составила порядка 29 млн рублей.

За эту немалую сумму авторы умудрились на одной из панелей изобразить Храм Василия Блаженного, "сняв" с него православные кресты. Что вообще-то можно трактовать как нарушение федерального законодательства, в котором, как известно, недавно появились пункты, прямо запрещающие удаление религиозных символов с публикуемых изображений культовых зданий. Госдума принимала соответствующие законодательные акты в прошлом году, исходя из задач защиты чувств верующих сограждан.

Еще на одной красочной панели пока не ясной художественной ценности нанесена стилизованная карта центра Москвы. При этом, на изображении территории Кремля смелой рукой неумелого творца были нанесены картинки неких единиц военной техники, силуэты которых не могут не вызвать ассоциации с вооружением сил НАТО. В частности, картинки очень и очень смахивают абрисом на американский военный автомобиль "Хаммер", ударный вертолёт "Апач" и грузовик "Мак". Дополняет этот удивительный креатив палатка и наблюдательная вышка, также изображенные в стилистике военного альянса.

Вартовчане недоумевают, как администрация города могла допустить такое.

Эти художественные изыски в Нижневартовске вызвали особое возмущение горожан не только сами по себе, но и потому что детская (!!!) площадка располагается именно в Парке Победы — общественном месте, главная задача которого как раз хранить память о подвиге воинов Отечества в годы самой страшной войны. И все это происходит в период проведения специальной военной операции! Да еще и нанесены картинки на площадке, которая создается с целью воспитания подрастающего поколения.

Редакция направила официальный запрос местным городским властям с просьбой прояснить позицию.