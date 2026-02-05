Песков: Версии о связи Эпштейна со спецслужбами РФ невозможно комментировать серьезно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал версию о якобы возможной связи дела финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами.

По его словам, такое можно комментировать "как угодно, только не серьезно".

"Хочется много шутить по поводу таких версий", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что Эпштейн якобы мог быть "российским шпионом".

Напомним, Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу Джеффри Эпштейна. В материалах, в частности, нашли упоминания о поездках в регионы РФ. Также из обнародованных в конце января документов по делу покойного финансиста следует, что он хотел встретиться с Владимиром Путиным. Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна о встрече с президентом РФ, заявил Песков.