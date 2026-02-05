В Тюмени появится новая субсидия для участников СВО

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил о том, что в городе вскоре заработает новая мера поддержки для предпринимателей – участников СВО. Весной начнётся приём заявок на получение новой меры финансовой поддержки для предпринимателей, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также для тех, кто трудоустроил участников СВО.

Эта идея обсуждена на значимых мероприятиях с нашими бойцами, а также на форуме "Города России 2030: локомотивы роста". Уральский полпред Артём Жога подчеркнул важность трудоустройства бывших участников боевых действий и создания благоприятных условий для работодателей, готовых принимать на работу участников СВО. Меры финансовой поддержки станут важным шагом на пути адаптации участников СВО к мирной жизни, а также помогут развитию их предпринимательского потенциала.

Предельная сумма субсидии по всем видам затрат составляет 500 тыс. руб.; предоставление субсидии осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Приём заявок начнётся 2 марта. Отбор претендентов пройдёт через государственную информационную систему "Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области" по адресу: тюменьгранты.72to.ru/, написал Афанасьев в своём telegram-канале.