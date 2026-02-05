Правительство выделило 1,3 млрд курянам из приграничья на аренду жилья

Почти 1,3 млрд рублей будет направлено Курской области на компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома, сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Средства пойдут на выплату возмещений за период с января по март этого года. Их получит почти 21 тысяча семей.

В пресс-службе добавили, что на компенсацию таких расходов за период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года ранее было выделено около 5 млрд рублей для более чем 25 тысяч семей.

ВСУ вторглись в Курскую область в ночь на 6 августа 2024 года, совершив множество военных преступлений против мирного населения, включая убийства и террористические акты. Было захвачено около тысячи квадратных километров территории. В апреле 2025 года Курская область была полностью освобождена.