Метеорит весом две тонны пытались незаконно вывезти из РФ в Великобританию

Осколок метеорита весом более двух с половиной тонн незаконно пытались вывезти из России в Великобританию.

Фрагмент метеорита Алетай задержали балтийские таможенники – его обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга.

"Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС. При попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. Однако при детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации", - сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Оказалось, что фрагмент железного метеорита стоит около 323 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.