Дмитриев: В вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс

В вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"Идет хорошее, позитивное движение вперед", — приводит его слова РИА Новости.

4 февраля в Абу-Даби начался второй раунд переговоров Украины, России и США, он продлится два дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не планирует информировать об итогах нового раунда консультаций в Абу-Даби.