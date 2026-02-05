Участник "Боевого кадрового резерва" стал завсектором по социальной адаптации спортивной школы №1 Тобольска

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о назначении участника программы "Боевой кадровый резерв" Александра Бортникова заведующим сектором по социальной адаптации спортивной школы №1 Тобольска.

Это первое кадровое назначение участника "Боевого кадрового резерва" в Тюменской области. Успеху бойца во многом способствовал профессионализм его наставника – главы Тобольска Петра Вагина, написал Моор в своём telegram-канале.

Бортников – доброволец СВО, награждён медалями "За отвагу" и "Воин-доброволец". В начале проекта "Боевой кадровый резерв" он сомневался, стоит ли идти в программу: из-за проблем со здоровьем ему было тяжело посещать занятия.

"Мы постарались создать максимально комфортные условия: записи лекций, продуманная логистика перемещений, помощь волонтёров. Этот опыт пригодится нам в дальнейшем, когда в "Боевом кадровом резерве" будут обучаться следующие группы ветеранов СВО. Сегодня Александр Бортников занял ответственную должность и будет помогать через спорт возвращаться к активной жизни тем, кто прошёл такие же тяжёлые испытания", - написал Моор.