Петербургской учительнице, обвиняемой в совращении учеников, проведут психиатрическую экспертизу

Суд согласился поместить петербургскую учительницу Афину Симеонидис в психиатрическую больницу для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Проведение экспертизы запросило следствие. Суд по этому ходатайству проходил в закрытом режиме.

22-летняя учительница английского языка обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников, у которых она была репетитором с апреля по июль 2025 года. Следствие считает, что учительница трижды приглашала мальчиков к себе домой и, воспользовавшись их беспомощным состоянием, совершала противоправные действия. Дело возбуждено по части 5 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), которая предусматривает наказание в виде 12–20 лет лишения свободы.

Обвиняемая не признает вину и утверждает, что один из учеников оклеветал ее из-за неразделенной симпатии, так как его чувства к ней не были взаимными. Мать учительницы также считает, что подростки оговорили ее дочь из мести.

В декабре 2025 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Симеонидис до середины февраля 2026 года. Однако позже по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было инициировано рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.