Губернатор Красноярского края призвал пресекать буллинг после нападений на школы

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков после нападений в школах региона поручил педагогическим коллективам пресекать любые попытки буллинга среди учеников.

"Поручил педагогическим коллективам обеспечить не формальный, а индивидуальный подход к участию в жизни учеников, следить за изменением их эмоционального состояния, наладить контакт с родителями, особенно если ребенок ведет себя нетипично, и пресекать любые попытки буллинга в школьной среде", - написал Котюков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что такие случаи школы предпочитают замалчивать, что оборачивается тяжелыми последствиями.

Также он сообщил, что до конца недели будут приняты кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли инциденты.

4 февраля в МВД сообщили, что в одной из школ Красноярска восьмиклассница в бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, "похожим на молоток". Пострадали пятеро детей и педагог. Нападавшая задержана, возбуждено уголовное дело по трем статьям.

3 февраля в школе Кодинска (Красноярский край) школьница с ножом напала на учителя, а потом ранила одну из одноклассниц. Нападавшую задержали.