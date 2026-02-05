РФ и США обсуждают в Абу-Даби восстановление экономического сотрудничества - Дмитриев

Помимо переговоров с Украиной и США российская делегация в Абу-Даби проводит и другие консультации – двусторонние с американцами. Они касаются уже "разблокировки экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона", сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который также входит в состав делегации РФ.

"Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, в том числе, в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно", - цитирует Дмитриева ТАСС.