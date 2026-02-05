Экономист: Причина проблем "Самолёта" – действия ЦБ и отсутствующий план охлаждения экономики

Один из крупнейших застройщиков России "Самолет", запросивший у правительства помощь на 50 млрд руб., может стать государственным, и тогда произойдёт "национализация убытков" по давно известной схеме, так считает экономист Никита Кричевский. По его мнению, о том, что с организацией происходит что-то неладное, было понятно ещё в середине 2025 г.

"Творец краха "Самолёта" – глава Центробанка Эльвира Набиуллина с её "плановым охлаждением экономики". Никакого плана, конечно, нет, а если бы был, мы б предполагали, кто следующий", – написал Никита Кричевский в своём telegram-канале.

"Самолёт", как ранее "Дон-строй", скорее всего, станет государственным, полагает эксперт.

"Он весь стоит запрашиваемые 50 млрд руб., точнее (на вчера), 55,1 млрд руб. по капитализации. Если "Самолёт" перейдет к государству (госкомпании), то это будет соответствовать избитой максиме о национализации убытков", – отметил экономист.

При этом он уточнил, что "эффекта домино" не будет, поскольку не каждый сможет договориться с государством о национализации. "Обманутые дольщики", тем не менее, снова могут появяться – положение в стройке усугубляется (неплатежи, долги, нехватка оборотных средств, "обнуление" ипотеки, трудности с мигрантами), полагает Кричевский.

Напомним, накануне стало известно, что группа компаний "Самолёт" обратилась в правительство с просьбой о предоставлении льготного кредита или другого стабилизационного инструмента на 50 млрд руб. сроком до трёх лет. Обращение сейчас "прорабатывается в установленном порядке". Девелопер объясняет, что без такой поддержки со стороны государства могут возникнуть риски неисполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами на фоне корректировки программы льготной ипотеки.