В результате пожара в частной бане в Калужской области погиб человек

В Жуковском округе Калужской области минувшей ночью в результате пожара погиб человек.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по области, 5 февраля произошло возгорание в бане. После тушения здания в нем было обнаружено тело погибшего человека.

«При тушении пожара в бане на территории садового участка обнаружено тело 75-летнего мужчины - собственника домовладения. По данному факту Жуковским межрайонным следственным отделом проводится проверка», - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

Сейчас на месте проводятся следственные мероприятия, опрашиваются свидетели, устанавливаются причины возгорания.