Авиакомпания Azur Air сократит число рейсов для повышения операционной устойчивости

Чартерный авиаперевозчик Azur Air объявил о сокращении числа рейсов на 5-6%. Под сокращение попадут рейсы, выполняемые на широкофюзеляжных Boeing 767. Авиаперевозчик объясняет это решение стечением негативных обстоятельств в январе 2026 года: "ограничения на использования воздушного пространства, сложные метеоусловия, наложившиеся на это неисправности воздушных судов". В Azur Air отметили, что оптимизацию проводят "для повышения операционной устойчивости".

"Авиакомпания совместно с туроператорами провела дополнительный анализ маршрутной сети и динамики продаж. В результате принято решение о точечной корректировке программы полётов. <…> Оптимизация расписания будет проведена за счет сокращения частоты полетов по некоторым направлениям, на которых объем выставленной кресельной ёмкости превышает фактический спрос", - заявили в авиакомпании.

Пассажирам рекомендовали оставаться на связи с туроператорами "для корректировки параметров туристических пакетов". "Возможно переоформление билетов на соседние даты", - предупредили в Azur Air.

Azur Air осуществляет перевозки по популярным туристическим направлениям из 20 регионов России.

23 января самолет Azur Air, летевший по маршруту Пхукет — Барнаул, подал сигнал бедствия над территорией Китая и совершил экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу. На борту находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа. Причина — выход из строя датчика давления масла и перебои в работе двигателя (потеря тяги). По данным на 4 февраля, самолёт был снят с эксплуатации, его проверяла транспортная прокуратура.

28 января самолет, летевший по маршруту Нячанг — Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое (столице Вьетнама). На борту также находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительной информации, причиной стал отказ двигателя. Это был тот же самолёт, что и в инциденте 23 января.

3 февраля рейс Красноярск — Фукуок был задержан более чем на сутки из-за технической неисправности. У воздушного судна вышел из строя левый двигатель. По данным на 4 февраля, замена борта была невозможна из-за нехватки резервных самолётов у авиакомпании. Пассажиры были обеспечены питанием, напитками и проживанием в гостинице. Рейс вылетел 5 февраля с задержкой в двое суток.

После двух инцидентов с Boeing 757 в январе комиссия Красноярского МТУ Росавиации рекомендовала Azur Air провести внеплановый осмотр двигателей на самолётах этого типа.