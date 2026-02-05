В Пермском крае отчим посадил ребенка на цепь, чтобы тот "не бродяжничал"

Отчим посадил ребенка на цепь в Пермском крае, сообщает Ural Mash.

Причиной стало то, что 10-летний мальчик якобы связался с дурной компанией, начал допоздна гулять и попрошайничать.

Мужчина заковал ногу мальчика в трехметровую цепь, которую привязал к ножке кровати. Ребенок просидел так неделю. Затем наказание вновь повторилось.

Отчим утверждает, что у ребенка был доступ к еде и воде, он мог свободно перемещаться по дому. На ночь цепь отстегивали.

На мужчину завели уголовное дело за "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего".