Свердловское УФАС проверит оптово-отпускные цены на хлеб в регионе

Свердловское УФАС организовало проверку цен на хлеб в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, речь идет о ценах на наиболее востребованные виды хлеба. Проверка будет проводиться по поручению центрального аппарата ФАС России.

"Управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год", - пояснили в Свердловском УФАС.

Там заверили, что при наличии оснований будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Напомним, в прошлом году Свердловское УФАС выдало предостережение гендиректору Ирбитского молочного завода из-за его публичных заявлений о росте цен на молоко и молочную продукцию.