Парашютист из Екатеринбурга погиб на СВО

В зоне действия специальной военной операции погиб парашютист, член Федерации парашютного спорта Семен. Об этом сообщают члены Федерации в своих социальных сетях.

Друзья и коллеги по спорту вспоминают Семена как жизнерадостного, полного любви к парашютному спорту.

"Семен пришел в самый первый сезон проекта "Юность в облаках" сразу с прямым вопросом: "Как мне попасть в спортивную команду?" Попал. Лечил вывих, чтобы летать в трубе, получал периодически на линии старта от инструкторов, когда не успевал затянуть ножные. Удивительно сочетал в себе как умение жестко исполнить что-нибудь эдакое, так и безупречное выполнить что-то другое, не менее важное", - вспоминают его друзья.

Летом 2024 года Семен стал участником Рекорда, а после покинул проект, так как его восхищала идея служить Родине. Он планировал поступить в военное училище и даже как-то посреди ночи попросил друга из команды написать ему характеристику. Затем он ушел на СВО.

"В этом был весь Семен, внезапный как снег на голову в мае, но жизнерадостный, благодарный и неутомимый. Пару месяцев назад мы обсуждали с ним условия возвращения в сборную в этом году — у Семы заканчивался контракт и боевая командировка. Сегодня нам сообщили, что Семен погиб", - говорится в публикации.

Предварительно прощание состоится 9 февраля с 12.00 до 13.00 в Доме прощания "Вознесение" по ул. С.Дерябиной, 41А.