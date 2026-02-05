На Алтае задержаны депутаты заксобраний по уголовным делам, связанным с мошенничеством

Сразу трех региональных депутатов задержали на Алтае – двух коммунистов в Алтайском крае и одного "единоросса" в Республике Алтай. Они являются фигурантами разных уголовных дел.

Представители КПРФ Юрий Кропотин и Андрей Чернобай подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Также в деле фигурирует помощник одного из депутатов. Следственный комитет считает, что депутаты фиктивно трудоустраивали на должности своих помощников однопартийцев, которым выплачивалась зарплата. СКР оценивает общий ущерб от действий депутатов в 4,6 млн руб.

Между тем, в парламенте Республики Алтай подтвердили, что в отношении главы комитета по туризму Сергея Тимошенского ("Единая Россия") ведутся следственные действия, которые, якобы, "не связаны с его депутатской работой и деятельностью в Госсобрании", цитирует канал "Сибирский экспресс" представителя республиканского парламента. По данным СМИ, уголовное дело может быть связано с земельными участками.