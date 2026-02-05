Научно-исследовательский центр Технического университета УГМК подвел итоги 2025 года

Научно-исследовательский центр Технического университета УГМК подвел итоги своей работы за 2025 год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, в течение года специалисты центра выполнили 15 прикладных научно-исследовательских работ по заказу промышленных предприятий. Исследования были направлены на решение актуальных задач горно-металлургической отрасли: от повышения качества продукции и эффективности технологических процессов до экологической безопасности и переработки промышленных отходов.

В целом с момента создания вуза в 2014 году в Техническом университете УГМК выполнено более 300 прикладных НИОКР для предприятий в сферах горного дела, производства и рециклинга цветных металлов, переработки техногенных отходов, энергетики, автоматизации и цифровизации. По результатам научных разработок получено 16 патентов.

Одним из исследований 2025 года стала работа, посвященная повышению качества технической серной кислоты, широко используемой в промышленности при производстве удобрений, аккумуляторов, металлов, в нефтехимии и системах очистки промышленных газов. Разработанные рекомендации позволяют приблизить свойства серной кислоты, попутно образующейся на предприятиях металлургической отрасли, к дополнительным требованиям потребителей и особенно актуальны для современных производств, где возрастают запросы по эффективности, надежности и экологической ответственности.

"Технический университет УГМК ориентирован на науку прикладного характера, когда перед исследователями стоит не только научный интерес, а в первую очередь задача получения реального результата для конкретных промышленных предприятий, повышающего эффективность и качество продукции", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Деятельность научно-исследовательского центра Технического университета УГМК охватывает весь инновационный цикл: от технологического аудита и поисковых исследований до полупромышленных испытаний, разработки регламентов и сопровождения внедрения. Все исследования носят прикладной характер и напрямую связаны с потребностями реального производства.

Справка

Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. В 2025 году университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.