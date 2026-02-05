Энергетики полностью восстановили участок сети, питающей Мурманск

Завершены работы по восстановлению участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск.

Как сообщили в компании "Россети", на четырех ЛЭП заменены шесть опор после их повреждения из-за сильного ветра и обледенения. Энергетики на протяжении двух недель круглосуточно работали в экстремальных условиях тундры, в том числе при штормовом ветре и морозах ниже 30 градусов. Для доставки и подъема опор использовали вертолет и спецтехнику, пишет РИА Новости.

Обрушение опор ЛЭП произошло 23 января, из-за этого масштабные отключения произошли в Мурманске и Североморске, часть жителей осталась без света, тепла и воды. Обрушение произошло примерно в 7 км от Мурманска. По предварительным данным, две из упавших опор были установлены в 1966 г., ещё две – в 1982 г., ещё одна – в 1988 г.

В регионе был введен режим повышенной готовности, а позже — чрезвычайной ситуации. Чтобы сохранить устойчивость энергосистемы, власти временно перераспределили электроэнергию в пользу социально значимых объектов (котельных, медицинских учреждений и т. д.), а в отдельных районах Мурманска ввели ротацию потребителей электроэнергии (подача электричества по графику). Из-за массового отключения электричества было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".