В магазине Ревды изъяли более 200 упаковок жидкостей для вейпов

Сотрудники Первоуральского отдела управления Роспотребнадзора провели внеплановый визит в магазин "Вкусный пар" в Ревде, где изъяли свыше 200 упаковок жидкостей для вейпов.

Как сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора, в торговой точке установлены множественные нарушения требований законодательства РФ. Среди них:

нарушение обязательных требований к хранению и реализации товара;

продажа товара с истекшим сроком годности;

продажа табачной продукции с открытой выкладкой;

продажа товаров и продукции без маркировки и др.

Однако изъять продукцию решили по другой причине - в системе "Чистый знак" указанные 200 упаковок были направлены не владельцу точки - ИП Волкова И.В. Вместо нее получателем был указан иной хозяйствующий субъект, поэтому спорный товар был арестован и изъят.

Индивидуальному предпринимателю Волковой И.В. назначен штраф и объявлено предупреждение. По материалам Роспотребнадзора мировой суд также назначил предпринимателю штрафы по ч.1 ст.19.4 КоАП РФ и по ч.2 ст.15.12КоАП РФ.