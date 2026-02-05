Главу Нижневартовского района обязали вернуть более пяти миллионов незаконных премий

Главу Нижневартовского района Бориса Саломатина обязали вернуть в бюджет более 5,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Нижневартовский городской суд признал незаконными распоряжения о премировании, которые глава района Борис Саломатин выносил лично в свою пользу.

Как установила проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, в период с 2018 по 2022 год чиновник единолично назначил и получил ряд дополнительных выплат. Речь идет об оплате работы в выходные и праздничные дни, а также о премиях по итогам 2018 года, кварталов и года за 2021-2022 годы. Общая сумма этих выплат составила 5 260 987 рублей 20 копеек.

Суд пришел к выводу, что такие решения Борис Саломатин не имел права принимать самостоятельно. В соответствии с Уставом муниципального образования и федеральным законодательством, вопросы оплаты труда и премирования для лица, замещающего должность главы муниципального образования, находятся исключительно в компетенции думы Нижневартовского района.

Как установило разбирательство, районная дума за весь оспариваемый период не принимала каких-либо решений о дополнительном материальном стимулировании главы района. При этом сам Саломатин, обладая полномочиями по созыву заседаний думы, ни разу не вынес на ее рассмотрение вопрос о собственном премировании.

Исковые требования были удовлетворены полностью. Суд постановил взыскать с Бориса Саломатина всю сумму в 5,2 млн рублей в доход местного бюджета. Решение суда на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано.