Сотрудники двух структур Минобороны попали под "уголовку" о мошенничестве на миллиард

Попали под "уголовку" сотрудники ФГАУ "Росжилкомплекс" и департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Также есть другие фигуранты этого дела.

По версии следствия, преступление совершено в 2021-24 гг. Злоумышленники ввели в заблуждение работников наблюдательного совета ФГАУ "Росжилкомплекс". Потом они организовали заключение однотипных договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимости и оказание иных жилищно-коммунальных услуг в жилфонде Минобороны по завышенным ценам. Общая сумма договоров превысила 1 млрд руб. Государству и ФГАУ "Росжилкомплекс" причинён ущерб в особо крупном размере.

Задержаны бывший начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, а также руководители ООО "ЕРЦ ЖКХ", ООО "ЕИЦ", ООО "ЕПЦ", ООО "Апартпейдж Невский", ООО "АСУ", ООО "Стройкомплекс" и ООО "ЦФКУ" Инна Миль, Илья Волк, Ниджад Гусейнов. Абраменков арестован, в отношении Миль, Волк и Гусейнова заявлены ходатайства об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, сообщает СКР.