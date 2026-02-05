Из ФНБ в январе-феврале потратят 400 млрд на фоне низких цен на нефть

В январе и феврале 2026 года из ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено более 400 млрд руб. Это связано с выпадением доходов бюджета на фоне низких цен на российскую нефть – около $40 за баррель, сообщил Минфин. Ликвидная часть ФНБ на начало 2026 года составляла 4,08 трлн руб. (или около 1,9% ВВП).

Минфин России винит в ситуации внешнюю конъюнктуру: цены на нефть и так не высокие, а скидки на российские углеводороды все растут – из-за санкций. Также нарастает давление на так называемый теневой флот. Отдельную проблему представляет из себя укрепление национальной валюты.

Прогнозы на оставшуюся часть года по ситуации с нефтью не сильно лучше. В ближайшие месяцы цены на нефть марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $60–70 за баррель, хотя в I–II кварталах 2026 года возможно снижение до $55 из-за профицита предложения на рынке. На годовой горизонт аналитики прогнозируют среднюю цену около $62–63 за баррель. Ключевыми факторами остаются баланс спроса и предложения, политика ОПЕК+, геополитическая обстановка (особенно в Венесуэле и Иране) и санкции.