В Камышлове временно закрыли цех полуфабрикатов после массового отравления детей в Югре

Камышловский районный суд на 90 суток приостановил деятельность цеха мясных полуфабрикатов ООО "Премиум", расположенного в местном поселке Восточный. Причиной стало массовое отравление воспитанников и сотрудников детского сада в ХМАО — Югре, которое связывают с продукцией предприятия.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, при проверке Роспотребнадзор установил связь между 20 случаями сальмонеллеза в дошкольном учреждении и деятельностью свердловского цеха. Уже при рассмотрении дела судом, были выявлены многочисленные нарушения организацией требований ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения", Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции".

Помимо того, что в цехе царила антисанитария: липкие от жира полы, скопление мертвых мух на окнах и в светильниках, были зафиксированы и другие нарушения:

отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персонала: не было раковин для мытья рук, а дверь в единственный туалет была заколочена гвоздями;

не оказалось моющих средств и инвентаря для уборки и дезинфекции производственных помещений и инвентаря;

не представлены обязательные журналы контроля, в том числе журнал здоровья сотрудников;

отсутствие охлаждаемого помещения (либо холодильного (морозильного) оборудования;

производственный цех не обеспечен холодной и горячей водой в достаточном количестве для обеспечения производства безопасной пищевой продукции;

насадки для электромясорубки со следами коррозии, ржавчины;

система канализации была спроектирована с нарушениями, создавая риск обратного попадания сточных вод в моечные ванны, предназначенные для обработки оборудования, инвентаря и тары, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции.

Суд признал ООО "Премиум" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха на три месяца. Административное приостановление деятельности подлежит немедленному исполнению.