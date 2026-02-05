05 Февраля 2026
Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Камышлове временно закрыли цех полуфабрикатов после массового отравления детей в Югре

Камышловский районный суд на 90 суток приостановил деятельность цеха мясных полуфабрикатов ООО "Премиум", расположенного в местном поселке Восточный. Причиной стало массовое отравление воспитанников и сотрудников детского сада в ХМАО — Югре, которое связывают с продукцией предприятия.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, при проверке Роспотребнадзор установил связь между 20 случаями сальмонеллеза в дошкольном учреждении и деятельностью свердловского цеха. Уже при рассмотрении дела судом, были выявлены многочисленные нарушения организацией требований ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения", Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции".

Помимо того, что в цехе царила антисанитария: липкие от жира полы, скопление мертвых мух на окнах и в светильниках, были зафиксированы и другие нарушения:

  • отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персонала: не было раковин для мытья рук, а дверь в единственный туалет была заколочена гвоздями;
  • не оказалось моющих средств и инвентаря для уборки и дезинфекции производственных помещений и инвентаря;
  • не представлены обязательные журналы контроля, в том числе журнал здоровья сотрудников;
  • отсутствие охлаждаемого помещения (либо холодильного (морозильного) оборудования;
  • производственный цех не обеспечен холодной и горячей водой в достаточном количестве для обеспечения производства безопасной пищевой продукции;
  • насадки для электромясорубки со следами коррозии, ржавчины;
  • система канализации была спроектирована с нарушениями, создавая риск обратного попадания сточных вод в моечные ванны, предназначенные для обработки оборудования, инвентаря и тары, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции.

Суд признал ООО "Премиум" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха на три месяца. Административное приостановление деятельности подлежит немедленному исполнению.

Теги: Камышлов, отравление, цех полуфабрикатов, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

