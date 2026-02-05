На Ямале вынесен приговор по гибели ребенка на территории ледового городка

В Пуровском районе вынесен приговор по факту гибели ребенка на территории ледового городка в поселке Уренгой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Приговор вынесен исполняющему обязанности директора организации, мастеру дорожных работ и водителю подрядной организации. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

27 декабря 2024 года виновные не оградили место работ по уборке снега предупредительными знаками и не истребовали маршрутные карты уборки территории. В результате чего водитель грузового автомобиля, вывозивший снег, наехал на 13-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде принудительных работ на срок три года, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.