Один из крупнейших застройщиков России обратился к властям за стабилизационным кредитом

Группа компаний "Самолет" – один из крупнейших в России застройщиков – обратился в правительство с просьбой о предоставлении льготного кредита или другого стабилизационного инструмента на 50 млрд руб. сроком до трех лет, передает РБК. Источник в правительстве сообщил, что обращение сейчас "прорабатывается в установленном порядке".

Девелопер объясняет, что без такой поддержки со стороны государства могут возникнуть риски неисполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами на фоне корректировки программы льготной ипотеки. "Самолет" готов предоставить государству блокирующий или даже более крупный пакет акций с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование до 10 млрд руб.

Компания в обращении указывает и на причины, которые ее привели к такому состоянию: в прошлом и позапрошлом году обслуживание по кредитам выросло до 160 млрд руб. из-за изменений параметров льготной ипотеки и резкого повышения ключевой ставки. "Самолет" называет строительство в сегменте доступного жилья "низкомаржинальным". Также компания сообщила об убытках в 43 млрд руб., связанных с "потребительским терроризмом".