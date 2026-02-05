С бывшего главы "Уралуправтодора" взыскивают имущество на 1,5 млрд

В Москве от бывшего (2016-19 гг.) начальника подведомственного Росавтодору ФКУ "Уралуправтодор" Алексея Борисова требуют 1,5 млрд руб. Иск зарегистрирован в Замоскворецком райсуде.

Истец – Генпрокуратура. В документе изложено требование изъять в казну более 1,5 млрд руб., обратив в доход государства имущество, полученное коррупционным путем. В указанные годы Борисов не мог заниматься бизнесом, однако якобы делал это, пишут "Ведомости".

ФКУ, которым руководил Борисов, создано Минтрансом России ещё в 1995 г. В настоящее время подведомственно Росавтодору. ФКУ отвечает за обслуживание федеральных трасс на территории Уральского федерального округа.

Отметим, в начале 2025 г. стало известно о возбуждении в Ивановской области уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ "Уралуправтодор". По версии следствия, два представителя организации, осуществляющей деятельность по строительству и ремонту дорог в Ивановской области и более чем в 10 регионах РФ, передали экс-начальнику ФКУ взятку на общую сумму не менее 12 млн руб. Тогда имя фигуранта дела не называли.