В Тамбовской области после схода вагонов загорелись 16 цистерн с бензином и газом

После схода вагонов в Тамбовской области загорелись 11 цистерн с бензином и пять с газом, сообщил губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует.

ЧП произошло 4 февраля на станции Кочетовка в Мичуринске. На месте происшествия работали два пожарных поезда и 25 единиц техники.

Движение поездов через станцию было приостановлено. В РЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. "Ожидается задержка поездов южного направления, - говорится в сообщении компании. - Причины происшествия устанавливаются".

Ранее в Кировской области с рельсов сошел грузовой поезд. Из-за этого несколько пассажирских составов вышли из графика.