Депутат Алексей Вихарев призвал коллег и своих волонтеров пополнить банк донорской крови

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередную донорскую акцию. В этот раз сдать кровь в Областную станцию переливания парламентарий позвал не только активистов своего Волонтерского центра и коллег из думы, но и представителей Молодежной палаты ЕГД.

По словам депутата, после новогодних праздников в Екатеринбурге наблюдается особая необходимость в донорской крови. Особенно нужны отрицательные группы, но самая востребованная — вторая положительная.

"Регулярная сдача крови — часть моей жизни. В этот раз позвали с собой активистов из молодежки Екатеринбургской гордумы. Ребята молодцы, многие сдавали кровь впервые. Сказали, что придут еще и возьмут с собой друзей. Личный пример — лучшая мотивация для других. Наша кровь спасет чью‑то жизнь", — отметил Алексей Вихарев.

Перед сдачей каждый потенциальный донор должен пройти комплексное медицинское обследование и консультацию врача. По словам заведующей отделом заготовки крови и ее компонентов Областной станции переливания Анны Мельник, допускаются добровольцы старше 18 лет, весом более 50 кг и отсутствием свежих татуировок, беременности и недавно перенесенных заболеваний.

"После праздников появляется особая потребность в донорской крови и ее компонентах. Для этого мы приглашаем всех желающих, подходящих под требования, на станцию переливания крови с паспортом и СНИЛС-ом по предварительной записи на Госуслугах", — рассказала заведующая отделом.

Отметим, что Алексей Вихарев вместе с волонтерами центра несколько раз в год сдают кровь на Областной станции, а также организуют акции сдачи крови для солдат Военного госпиталя в Екатеринбурге и помогают на мероприятиях в поддержку донорства по всему региону. Помимо этого, активисты Волонтерского центра депутата состоят в Федеральном регистре доноров костного мозга и ведут активную работу по информированию граждан.

Напомним, Алексей Вихарев на постоянной основе уже несколько лет поддерживает городские медучреждения и пациентов, закупая для них оборудование и медицинские средства. Депутат помогает проводить ремонт помещений и благоустройство территорий, организует выездные акции по вакцинации и диспансеризации.