05 Февраля 2026
в россии
Фото: Накануне.RU

В Таиланде гражданку России освободили из нелегального колл-центра

В Таиланде освободили гражданку России, которую незаконно удерживали на территории Мьянмы. Об этом заявили в посольстве РФ в Таиланде.
Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, Мадина прибыла в Таиланд по приглашению некоего "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в нелегальном колл-центре. В дальнейшем она была освобождена и помещена в миграционный центр Мьявади.

"В ряде стран региона действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля", - описали преступную схему в посольстве.

3 февраля при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства, в том числе представителя МВД России в Таиланде, была организована передача Мадины на таиландскую сторону с дальнейшим сопровождением в Бангкок с целью вылета на родину.

По данным Telegram-канала Mash, девушка, о которой идет речь, является студенткой из Екатеринбурга. Ей 21 год и она стала уже шестой россиянкой, которую удалось вызволить из мьянмского плена.

Ранее 05.02.2026 09:18 Мск Освобожденная из нелегального колл-центра в Таиланде студентка вернулась в Екатеринбург

