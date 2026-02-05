Дипломатический советник Макрона побывал в Кремле

В Кремле по работе побывал дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн.

По данным Reuters, Бонн встречался с представителями России, в том числе помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью разговора было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине, пишет "Ъ".

Ранее Макрон заявил, что на техническом уровне ведется подготовка к разговору с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл работой на публику заявления Макрона о намерении связаться с Путиным.