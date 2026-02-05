Зеленский: Украина может потерять независимость при поражении в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне неудач армии на фронте заявил телеканалу France 2, что Киев, который спонсирует Запад, с поражением в конфликте потеряет независимость.

"Если мы проиграем, то потеряем независимость", - указал глава государства. Так он ответил на вопрос о страхе поражения в боевых действиях. При этом Зеленский, несмотря на отсутствие у Украины намерения договариваться об урегулировании, отметил, что надеется на прекращение военных действий через год.

Ранее Зеленский заявил, что после удара российских ВС по объектам энергетики на Украине позиция Киева на предстоящих переговорах в Абу-Даби "будет скорректирована".