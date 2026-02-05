Авиапассажиры получили шанс на полную компенсацию при овербукинге

В России пассажирам авиакомпаний могут компенсировать полную стоимость билета в случаях овербукинга.

Генпрокуратура РФ предложила Минтрансу внести изменения в Воздушный кодекс и установить материальную ответственность перевозчиков за злоупотребления при сверхбронировании. Данная инициатива - ответ на жалобы пассажиров, которым неоднократно отказывали в перелете.

В 2025 году транспортная прокуратура оштрафовала за овербукинг авиакомпании "НордСтар", "Северный ветер", S7 и других перевозчиков на сумму более 900 тыс. руб.

Как заявил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, авиакомпании целенаправленно продают на рейсы большее количество билетов, чем доступно мест на борту, чтобы максимизировать выручку с каждого рейса, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что могут сделать обязательными фиксированные компенсации — от 25 до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга. Соответствующий проект закона готовит Минтранс. Исключения сделают для нескольких категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов. Речь идет о родителях с детьми, инвалидах и лиц их сопровождающих, военнослужащих, следующих к месту службы, а также пассажирах с билетами на пересадочные рейсы.