Комитет Думы Астраханской области по бюджету и налогам отчитался об итогах деятельности за 2025 год

Отчет о работе комитета Думы по бюджету и налогам представил председатель комитета Виталий Гутман на состоявшемся под председательством спикера Игоря Мартынова расширенном заседании Совета регионального парламента.

Виталий Гутман сообщил, что в 2025 году комитет провел 13 заседаний, на которых было рассмотрено 64 вопроса, 53 из них затем были вынесены на заседание Думы Астраханской области. Члены комитета рассмотрели 47 проектов федеральных законов, подготовили 14 проектов постановлений регионального парламента.

Главными приоритетами в работе комитета были рассмотрение проекта бюджета Астраханской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, совершенствование бюджетного и налогового законодательства, осуществление мероприятий парламентского контроля.

В 2025 годы внесены изменения в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Осуществлена корректировка доходной и расходнойя части документа. При этом дополнительное финансирование направлялось на соцобеспечение, иные выплаты населению, дооснащение образовательных организаций и медучреждений, реализацию мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Астраханской области.

Принятый во втором полугодии бюджет Астраханской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов сохранил социальную направленность.

Виталий Гутман отметил также наиболее значимые законопроекты в бюджетном законодательстве. Это закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; «Об исполнении бюджета Астраханской области за 2024 год»; «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области за 2024 год»; «О внесении изменения в статью 3 Закона Астраханской области «О дорожном фонде Астраханской области».

Комитет поддержал предложение спикера регионального парламента Игоря Мартынова об уменьшении до нуля минимального предельного срока владения объектом недвижимости в целях освобождения от налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи жилых помещений в Астраханской области, если налогоплательщиками являются ребенок-инвалид, его законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). Поддержали инициативу председателя Астраханской областной Думы по внесению в Госдуму проекта федерального закона о корректировке статьи Налогового кодекса России об исключении деятельности по оказанию услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров из перечня видов предпринимательской деятельности для использования индивидуальными предпринимателями при применении патентной системы налогообложения. В сентябре 2025 года этот федеральный закон был принят парламентом страны, после чего законодательство Астраханской области было приведено в соответствие с федеральным.

Также комитетом по бюджету и налогам были проведены мероприятия в рамках парламентского контроля в части исполнения положений Закона Астраханской области «Об установлении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)». В ходе чего было установлено, что большая часть налоговых льгот по УСН фактически не использовалась предпринимателями региона. При этом за 2024 год, по данным налоговых отчетов, сумма недопоступления налога в связи с установлением в Астраханской области пониженных налоговых ставок по УСН составила более 1,4 млрд рублей. (за 2023 год – 92,5млн рублей).

Как известно, в конце 2025 года федеральные законодатели внесли изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми с 1 января 2026 года законами субъектов России могут устанавливаться льготные налоговые ставки для налогоплательщиков, только для тех видов деятельности, которые определило Правительство РФ и которые отвечают установленным критериям.

В связи с этим состоялось заседание экспертного совета с участием заинтересованных ведомств, на котором были высказаны мнения об установлении пониженных налоговых ставок по УСН с учетом сложившейся геополитической обстановки и необходимости сохранения рабочих мест на территории Астраханской области.

Кроме того, р рамках конференций Южно-Российской Парламентской Ассоциации комитетом были подготовлены обращения Думы Астраханской области в Правительство РФ по внесению изменений в часть 2 Налогового кодекса РФ в части предоставления субъектам России без ограничения срока действия права установления налоговой ставки 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения в течение двух налоговых периодов и расширению оснований для расходования средств, имеющихся на лицевых счетах органов местного самоуправления, открытых в органах Федерального казначейства, в случае приостановления расходных операций. Данное предложение, внесенное на рассмотрение спикером регионального парламента Игорем Мартыновым, было реализовано в Федеральном законе «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».