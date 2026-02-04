04 Февраля 2026
Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

105 документов, подготовленных Комитетом по законотворческой деятельности, были внесены в Думу Астраханской области в 2025 году

На расширенном заседании Совета Думы, которое провел спикера Астраханского регионального парламента Игорь Мартынов, Андрей Лифанов выступил с отчетом о работе комитета по законотворческой деятельности в минувшем году.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Всего в 2025 году состоялось 13 заседаний комитета, в ходе которых было рассмотрено 135 вопросов, 105 из них затем были вынесены на рассмотрение Думы Астраханской области. За год в комитет поступило 35 законопроектов, 31 из них далее были приняты парламентом и подписаны Губернатором Астраханской области.

Члены комитета рассматривали законопроекты по вопросам избирательного, административного законодательства и административно-территориального устройства региона. 

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Так, был поддержан закон о преобразовании Енотаевского и Лиманского районов в муниципальные округа, внесенный в региональный парламент Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Данное решение послужит улучшению эффективности перераспределения финансовых средств, что увеличит равномерность социально-экономического развития, позволит консолидировать административные ресурсы, активнее участвовать в реализации национальных и региональных проектов, повысит эффективность деятельности органов местного самоуправления. Напомним, данный закон вступил в силу с 1 июня 2025 года.

Также по предложению главы региона был принят Закон Астраханской области о создании единого аппарата для Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей, расширены полномочия Уполномоченного по правам ребенка. 

На заседании областной Думы в минувшем году поддержаны изменения в Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области», которыми установлен институт наставничества: индивидуальной профилактической работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определены требования к наставнику, порядок его назначения, контроль за выполнением им своих функций, основания прекращения наставничества. Функции по назначению наставника, контролю за исполнением им своих обязанностей и прекращение наставничества отнесен к компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Еще одно направление работы комитета - совершенствование законодательства Астраханской области в части исключения возможности участия лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства и включенных в реестр иноагентов в состав коллегиальных органов Астраханской области.

Также комитет поддержал инициативу Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова о внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Астраханской области «О порядке назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей Астраханской области». Депутаты расширили перечень оснований для досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей. В частности, в том случае, если имеется иностранное гражданство, вид на жительство в иностранном государстве или представитель внесен в реестр иноагентов, его полномочия прекращаются досрочно, что полностью соответствует новым требованиям федерального законодательства.

В минувшем году по предложению спикера Игоря Мартынова был принят Закон Астраханской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области», который разработали в соответствии с предложениями ЦИК РФ.

В документе в частности исключено упоминание о международных наблюдателях, поскольку данная категория наблюдателей имеет право осуществлять работу только при проведении выборов в федеральные органы власти; уточнен порядок голосования избирателей, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых за пределами соответствующего избирательного округа; закреплено, что на избирательных участках, образованных на территории воинской части, в отдаленной или труднодоступной местности, список избирателей подписывают председатель и секретарь участковой избирательной комиссии; изменен срок, в течение которого редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им избирательной комиссией сведения о поступлении и расходовании средств фондов референдума; установлен срок, в течение которого территориальной избирательной комиссией составляются списки избирателей при проведении выборов в органы местного самоуправления; установлено, что при проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда не является обязательным в случае, если число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не проводится.

По предложению заместителя председателя комитета по законотворческой деятельности Евгения Апостолова были разработаны и внесены изменения в Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области», которым установлен запрет на членство в комиссии лица, признанного иноагентом.

По предложению председателя комитета по законотворческой деятельности Андрея Лифанова астраханские депутаты одобрили корректировки в Закон Астраханской области «Об административных правонарушениях», касающиеся административной ответственности за нарушение порядка официального использования гимна Астраханской области в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей для граждан; от 5 тысяч до 10 тысяч рублей – для должностных лиц; от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – для юридических лиц. И повышены размеры штрафов за надругательство над гербом и флагом Астраханской области. Теперь они составляют от 3,5 до 5 тысяч рублей для граждан.

Также комитет продолжил постоянную работу над законодательным регулированием оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Члены комитета поддержали изменения в статьи 6 и 9 регионального Закона «Об отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области». В отчетном периоде депутаты внесли изменения в Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области». Согласно принятому документу, с 2027 года в регионе планируется создание государственного юридического бюро в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Напомним, что в Астраханской области уже функционируют юридические клиники, оказывающие помощь по правовому консультированию граждан.

Депутатский корпус Астраханской областной Думы по инициативе ИО прокурора Астраханской области внесли изменения в Закон Астраханской области «О защите нравственности и здоровья детей в Астраханской области», уточняющие перечень мест, в которых не допускается нахождение родителями или иными законными представителями детей в возрасте до 16 лет в ночное время. 

Парламент также поддержал предложение спикера Игоря Мартынова о заключении Соглашения о сотрудничестве между Думой Астраханской области и Атырауским областным маслихатом, в рамках которого будет проходить обмен опытом, развитие взаимодействия.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В 2025 году комитет также провел заседания экспертного совета, на которых проходило обсуждение вопросов совершенствования административного законодательства, законодательства Астраханской области в сфере обращения с животными без владельцев. Опираясь на рекомендации экспертов, был разработан законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон Астраханской области «Об административных правонарушениях».  Проект закона, внесенный председателем комитета по законотворческой деятельности Андреем Лифановым, принят на заседании Думы в мае.

Также депутаты комитета рассмотрели и поддержали предложения Правительства региона о внесении изменений в госпрограммы «Мировая юстиция на территории Астраханской области», «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области», «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области».

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Еще одно направление работы, которая проводилась комитетом в минувшем году -  межрегиональное сотрудничество. Так, в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации комитетом было подготовлено предложение о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающее ужесточение наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию своих несовершеннолетних детей. Членами ЮРПА данный проект федерального закона поддержан единогласно.

И в 2025 году комитет утвердил 18 заключений о рекомендации к назначению кандидатур на должности мировых судей Астраханской области.

Теги: комитет по законотворчеству, игорь мартынов, закон, астраханская областная дума, андрей лифанов


