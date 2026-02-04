Игорь Седов в "Разговорах о важном" рассказал ученикам школы №36 о героях Сталинградской битвы

Председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов провел важный урок, с которого начинается каждая неделя - состоялись «Разговоры о важном» с учениками СОШ № 36.

Мероприятие началось с торжественного выноса флага России и звучания гимнов страны и Астраханской области.

"На уроке мы вспоминали Сталинградскую битву — переломный момент Великой Отечественной войны - рассказал ребятам о памятном знаке на Мамаевом кургане в честь астраханцев, отдавших там жизни, и о нашем земляке, ветеране Дмитрии Даниловиче Яренко, участнике тех событий, который недавно отметил 100-летний юбилей. Это не просто даты и факты. Это нити, которые связывают поколения", - рассказал в своем телеграмм-канале Игорь Седов.

Председатель Астраханской городской Думы также подчеркнул, что патриотизм и любовь к Отечеству должны воспитываться не по учебникам, а через память о реальных людях и подвигах.

"Сейчас навязываются из вне чуждые нам ценности, но для нас, для России, неприемлемы идеи, разрушающие традиционные устои, семью и нашу культурную идентичность. Наша сила — в нашей исторической памяти, в наших духовных скрепах, в уважении к наследию предков. Спасибо руководству и педагогам школы № 36 за организацию этой встречи. Отдельная благодарность ребятам за неподдельный интерес, умные вопросы и готовность вести открытый диалог. Такие «Разговоры о важном» — это и есть та самая работа, которая закладывает фундамент нашего общего будущего", - подчеркнул Игорь Седов.