Холодными туалетами в российских школах займутся сенаторы

В российских школах до сих пор полностью не решена проблема с неотапливаемыми туалетами – такие есть по меньшей мере в 45 школах в девяти субъектах РФ, сообщила сегодня в Совете Федерации глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по науке и образованию совместно с Минпросвещения окончательно разобраться с этой проблемой. Матвиенко обратила внимание на то, что состояние школьных туалетов влияет на здоровье детей, в том числе и репродуктивное.

"Это сотни детей. Попрошу завершить эту работу и продолжать контролировать, потому что что-то требует улучшения, изменения. Здоровье детей — это самое главное", - сказала Матвиенко.

Между тем, в некоторых регионах власти не спешат реагировать на жалобы детей. Где-то проводятся проверки, но при этом сообщения о холоде в школьных помещениях, якобы, не подтверждаются (так, например, отреагировали в Иркутской области после поста главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной).