Состояние троих подростков после ЧП в школе в Красноярске оценили как тяжелое

В Красноярске состояние троих подростков после нападения одноклассницы оценивается как стабильно тяжелое. Они доставлены в ожоговый центр Красноярской краевой больницы. Об этом ТАСС сообщили в учреждении.

"Проведена телемедицинской консультация со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета, согласована тактика лечение детей», - сообщили в больнице.

Ранее в МВД сообщили, что в одной из школ Красноярска восьмиклассница в бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, "похожим на молоток". Пострадали пятеро детей и педагог. Нападавшая задержана, с ней проводятся следственные действия.