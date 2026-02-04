В Мегионе будут судить директора УКС за падение автомобиля с обрыва в реку

В Мегионе перед судом предстанет директор УКС и жилищно-коммунального комплекса по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Вечером, 28 сентября на дороге по ул. Озерная в Мегионе легковой автомобиль упал с обрыва в реку. Погибла водитель и две пассажирки.

Было установлено, что на дороге не было ограждающих конструкций у водоема. Кроме того, дорога не освещалась. Не был установлен знак для обозначения запрета на движение по участку дороги. Обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке была возложена на директора Управления капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса.

По версии следствия, обвиняемый не принял исчерпывающих мер для предотвращения возможных происшествий и к обеспечению обслуживания участка дороги по ул. Озерная Мегиона: а именно не обеспечил обустройство освещения, не проконтролировал организацию работ по содержанию данной дороги, что привело к дорожно-транспортному происшествию со смертельным исходом.

По уголовному делу собраны доказательства. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.