Хинштейн испытал испанский стыд за экс-главу Корпорации развития Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн испытал так называемый испанский стыд за бывшего директора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина. Тот сегодня на суде заявил журналистам, что ему не стыдно перед курянами.

"А мне стыдно. Стыдно, что такие, как Лукин, его покровители и подельники, работали в системе власти. Стыдно, что они не гнушались ничем, набивая карманы. Стыдно, что из-за им подобным подрывается доверие общества к государству", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что не испытывает сомнений: "перечень тех, кто уже изобличён в коррупционных преступлениях на Курской земле, далеко не исчерпывающий".

Лукин и другие бывшие топ-менеджеры КРКО, а также экс-руководители Курской области во главе с бывшим губернатором Алексеем Смирновым стали фигурантами дела о многомиллионных хищениях при строительстве в Курской области защитных фортификаций. Другой экс-губернатор региона – Роман Старовойт – не стал фигурантом, но покончил с собой на фоне дачи показаний другими участниками дела.