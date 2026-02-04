Стендап-комика приговорили к шести годам колонии за шутки про инвалида и Иисуса

Суд в Москве приговорил стендап-комика Артемия Останина* к 5 годам и 9 месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. руб. за шутки про безногого мужчину и Иисуса Христа. Ему вменяли оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и разжигание ненависти (ст. 282 УК РФ).

Следственный комитет завел на Останина* уголовное дело в 2025 году – на основании монолога комика про человека без ног. СКР счел, что речь идет об инвалиде-военнослужащим, сам Останин* утверждал, что речь идет о попрошайке, который "катается без ног на скейте уже лет как 20".

Сообщалось, что комик попытался покинуть Россию, его задержали белорусские полицейские. Адвокат Останина* заявлял, что его подзащитного избили, у него диагностировали перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, проблемы с легкими.

Прокурор на суде заявил, что для "оскорбления религиозных чувств верующих" комик создал организованную преступную группу (ОПГ), члены которой готовили тексты его выступлений и организовывали ему концерты. По мнению прокуратуры, эта ОПГ отличалась "сплоченностью, устойчивостью, высоким уровнем организованности и планирования".

*внесен Федеральной службой по финансовому мониторингу в список экстремистов и террористов