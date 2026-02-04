Комитет Астраханской областной Думы по соцполитике презентовал отчет о масштабной работе в 2025 году

В Астраханской областной Думе состоялось расширенное заседание Совета Думы под председательством спикера регионального парламента Игоря Мартынова. В рамках заседания народные избранники обсуждали отчет о работе комитета по социальной политике за 2025 год.

Как отметила депутат Инна Ирдеева, деятельность комитета в 2025 году была направлена на совершенствование регионального законодательства в части предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, среди которых семьи с детьми-инвалидами, участники специальной военной операции и члены их семей.

Всего в течение года состоялось 15 заседаний членов комитета, в ходе которых было рассмотрено 84 вопроса. В числе вопросов 26 законопроектов, которые были одобрены и приняты Думой, подписаны Губернатором региона Игорем Бабушкиным.

Одним из ключевых направлений работы комитета была выработка механизмов совершенствования системы мер поддержки, предоставляемых участникам СВО и членам их семей. В частности, в 2025 году региональный парламент поддержал инициативу губернатора об увеличении размера единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, до 1 млн 600 тысяч рублей.

В марте 2025 года депутаты Думы Астраханской области поддержали предложение главы региона о выплате в размере 400 тысяч рублей лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в войсках Нацгвардии РФ сроком на 1 год и более для выполнения задач СВО с 1 января 2025 года. Важно отметить, что тем, кто заключил контракт с января этого года и уже получил выплату в размере 150 тысяч рублей была произведена доплата в размере 250 тысяч рублей.

Инна Ирдеева также отметила, что в 2025 году в регионе была расширена категория получателей единовременной материальной помощи в связи с гибелью участника СВО – предоставлено право на ее получение полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибшего участника СВО при отсутствии других членов семьи.

Также участники СВО и члены их семей получили право на единовременную материальную помощь на мероприятия по газификации домовладений, право на заключение социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности без учета критерия нуждаемости.

Еще одно важное решение было принято по предложению Игоря Бабушкина - к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне установлены единовременные выплаты отдельным категориям граждан. Выплату в размере 80 тысяч рублей получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Выплату в размере 10 тысяч рублей получили бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

Целый пул законов, направленных на поддержку семей с детьми-инвалидами, был разработан, принят и одобрен астраханскими депутатами в 2025 году. Так, введена новая мера соцподдержки, предоставляющая семьям, воспитывающим детей-инвалидов с нарушениями слуха, вне зависимости от их дохода право на компенсацию расходов на приобретение и ремонт комплектующих элементов системы кохлеарной имплантации. Из регионального бюджета на эти цели в 2026 году дополнительно будет выделено 3,1 млн рублей, с 2027 года - 1,55 млн рублей. Размер компенсации составляет не более 30 и 20 тысяч рублей в зависимости от возраста ребенка-инвалида.

В части процесса газификации домовладений также появились новации– расширен перечень граждан, имеющих право на единовременную матпомощь на газификацию. За счет регионального бюджета в категорию получателей включены лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, и инвалиды I группы, размер помощи остался неизменным – до 100 тысяч рублей.

Также в 2025 году депутаты Астраханской областной Думы приняли изменения в Закон «Об отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области», которые расширили категории граждан, имеющие право на бесплатную юридическую помощь. Авторами инициативы выступили вице-спикер Олег Петелин, председатель комитета по социальной политике Инна Ирдеева и депутат Александр Неваленный.

В ходе текущей работы для обсуждения наиболее актуальных тем и выработки предложений по совершенствованию действующей нормативной правовой базы комитет проводил заседания экспертного совета. В 2025 году на этой площадке рассматривали вопросы организации целевого обучения, введения мер поддержки для студенческих семей, оказания медпомощи пациентам с онколзаболеванием, создания условий для занятия физкультурой и спортом всех категорий и групп населения на территории Астраханской области и оценке регулирующего воздействия регионального законодательства в сфере соцподдержки населения и его влияния на демографические процессы.

Экспертные обсуждения в частности выдвинули предложения для устранения кадрового дефицита медработников - региональному минздраву было предложено рассмотреть возможность направления студентов и ординаторов для прохождения практики в медучреждения, расположенные в сельской местности, а также трудоустройство студентов 1 – 3 курсов на должности младшего медицинского персонала, а студентов 4 – 6 курсов – на должности среднего медперсонала.

Еще один вопрос касался комплексной поддержки студенческих семей. Комитетом был проведен анализ мер, введенных в Астраханской области техникумами и вузами в отношении студентов-родителей. Эксперты рекомендовали всем руководителям образовательных учреждений использовать в своей работе уже имеющиеся в регионе положительные практики.

Еще одно направление работы комитета - осуществление парламентского контроля за исполнением отдельных положений Законов Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» и «Об образовании в Астраханской области».

Одним из ключевых направлений деятельности Думы Астраханской области является развитие межпарламентского сотрудничества. На заседании Южно-Российской Парламентской Ассоциации единогласно поддержаны 6 обращений в Правительство РФ, подготовленные комитетом по социальной политике в 2025 году.

Особое внимание уделялось взаимодействию с новыми регионами страны. По поручению спикера регионального парламента Игоря Мартынова был реализован план мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного между Думой Астраханской области и Народным Советом Луганской Народной Республики. В рамках реализации Соглашения комитет провел совещание, посвященное вопросам создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Также за отчетный период комитетом рассмотрено 300 проектов федеральных законов, 23 обращения и законодательные инициативы законодательных органов субъектов РФ, поступило 26 обращений граждан и 3 обращения организаций, по которым даны необходимые разъяснения. За 2025 год в комитете проработано 1 144 единиц входящей корреспонденции, подготовлено и отправлено в различные инстанции около 700 писем.