Россияне на Олимпиаде будут следить за фигуристами и биатлонистами

Россияне назвали виды спорта, за которыми будут следить на предстоящих Олимпийских играх.

Больше всего россиян интересует фигурное катание – за ситуацией в турнирной таблице будет следить каждый третий (35%). Тут смешались и традиционный интерес к виду спорта, и участие в Олимпиаде двух российских фигуристов – Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Также треть россиян (33%) собирается следить за биатлоном, хоть в этом виде спорта наши соотечественники не представлены.

"Еще 9% нравится наблюдать за лыжными гонками, 5% - за прыжками на лыжах с трамплина, а 4% включают Олимпиаду ради горнолыжного спорта. Бобслей, керлинг, санный спорт, скелетон и фристайл набрали по 2%, а конькобежный спорт, шорт-трек, лыжное двоеборье и ски-альпинизм - по 1%", - цитирует ТАСС результаты совместного исследования сервиса доставки "Купер" и медиахолдинга Rambler&Co.

Всего в Олимпийских играх в Милане примут участие 13 российских спортсменов.

Впервые с 2022 года трансляцию Олимпийских игр снова официально покажут в России, вести ее впервые будет не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр – Okko.