В Екатеринбурге задумались над дополнительными выплатами полицейским

Власти Екатеринбурга на фоне некомплекта сотрудников МВД задумались над дополнительными выплатами полицейским.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов, сейчас прорабатывается вопрос о дополнительных выплатах из местного бюджета для сотрудников полиции. По словам мэра, речь идет о тех категориях, где наиболее остро ощущается нехватка кадров.

"Повышение безопасности горожан и гостей Екатеринбурга – это наше общее дело", - заявил Орлов.

Когда именно силовикам начнут делать такие выплаты, он не уточнил.

Накануне руководитель городского управления МВД Виктор Позняк рассказал, что по итогам 2025 года некомплект в гарнизоне Екатеринбурга составил 35,5%, а по сравнению с 2024 годом он увеличился на 5%. Основной причиной оттока кадров Позняк назвал уровень заработной платы сотрудников.

Также было объявлено, что самым криминальным в столице Урала по итогам прошлого года стал Орджоникидзевский район.